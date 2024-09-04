Глава "Росчайкофе" Чантурия: цены на чай и кофе вырастут вслед за себестоимостью

В ближайшее время отпускные цены на кофе и чай могут заметно вырасти, так как на фоне подорожания сырья, проблем с логистикой и кредитованием бизнеса выросла себестоимость, рассказал гендиректор ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия.