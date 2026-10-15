Платформа F6 Managed XDR представляет собой комплексное решение, позволяющее расширить возможности противодействия современным угрозам, объединяя функционал классического SOC — от мониторинга и анализа угроз до оперативного реагирования на инциденты.
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