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ИА Регнум

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Онищенко назвал трагедией заражение девочки ВИЧ и гепатитом С в Азове

Онищенко назвал трагедией заражение девочки ВИЧ и гепатитом С в Азове

Возможное заражение девочки вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) и гепатитом С в больнице города Азова Ростовской области — трагедия, пострадавшая получит от государства всё необходимое лечение и сможет жить полноценной жизнью.

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