Восемь продуктов для долголетия: как питаться, чтобы жить до 100 лет Ольга ВайленкоСовременная жизнь, наполненная стрессами, неправильным питанием и недостатком физической активности, требует особого подхода к заботе о здоровье.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии