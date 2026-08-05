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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Аякс» рассматривает вингера «Наполи» Ланга на случай ухода Годтса в «ПСЖ»

Вингер «Наполи» Ноа Ланг может вернуться в «Аякс». Амстердамцы рассматривают 27-летнего игрока сборной Нидерландов как потенциальную замену Мике Годтсу , который может перейти в « ПСЖ ».

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