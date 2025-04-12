Посол России выразил надежду на сотрудничество РФ и Эквадора в космосе

Эквадорцы в недалеком будущем смогут участвовать в пилотируемых полетах в космос, заявил посол России Владимир Спринчан 11 апреля на проходившем в столице Эквадора торжественном мероприятии в честь Дня космонавтики.
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