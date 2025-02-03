В Рязани суд вынес решение на постановление ФССП по делу Солотчинского моста

Арбитражный суд Рязанской области рассмотрел заявление ООО Группа компаний «Альянс» о признании недействительным постановления ФССП о взыскании исполнительского сбора в рамках исполнительного производстваАрбитражный суд Рязанской области рассмотрел заявление ООО Группа компаний «Альянс» о признании недействительным постановления ФССП о взыскании исполнительского сбора в рамках исполнительного производства.
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