В Рязани суд вынес решение на постановление ФССП по делу Солотчинского моста

Арбитражный суд Рязанской области рассмотрел заявление ООО Группа компаний «Альянс» о признании недействительным постановления ФССП о взыскании исполнительского сбора в рамках исполнительного производстваАрбитражный суд Рязанской области рассмотрел заявление ООО Группа компаний «Альянс» о признании недействительным постановления ФССП о взыскании исполнительского сбора в рамках исполнительного производства.