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Зарема разобрала «Бенфику» перед матчами «Спартака» в ЛЧ: «Бояться ее совершенно не стоит». Но напомнила, что состав «Бенфики» более чем в два раза дороже, чем у «Спартака»…

Зарема разобрала «Бенфику» перед матчами «Спартака» в ЛЧ: «Бояться ее совершенно не стоит». Но напомнила, что состав «Бенфики» более чем в два раза дороже, чем у «Спартака»…

«Бенфика» — самый тяжелый соперник из всех, кто мог достаться «Спартаку» на этой стадии Лиги чемпионов, об этом сказал Руй Витория.

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