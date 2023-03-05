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Наместников в 1-й игре за «Виннипег»: передача, 3 хита и «+2» за 14:13 с «Эдмонтоном». Это его 7-й клуб в НХЛ

Наместников в 1-й игре за «Виннипег»: передача, 3 хита и «+2» за 14:13 с «Эдмонтоном». Это его 7-й клуб в НХЛ

Владислав Наместников дебютировал за «Виннипег», сделав результативную передачу. Форвард «Джетс», взявший 7-й номер, принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (7:5).

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