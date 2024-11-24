Евреи США перевозбудились и "показали лицо"

Американский сенатор Том Коттон намекнул, что Штаты могут пойти на крайние меры, включая применение спорного «Акта о вторжении в Гаагу» (Закона о защите американских военнослужащих), чтобы защитить израильских лидеров от возможного ареста Международным уголовным судомhttps://t.