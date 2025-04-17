Депутат Рады Камельчук: рекламный ролик ВСУ является прямым обманом

Распространяемый украинским министерством обороны рекламный ролик об условиях армейского контракта для 18-24-летней молодежи является "прямым обманом и маразмом", заявил депутат Верховной рады Юрий Камельчук.
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