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Депутат Рады Камельчук: рекламный ролик ВСУ является прямым обманом

Депутат Рады Камельчук: рекламный ролик ВСУ является прямым обманом

Распространяемый украинским министерством обороны рекламный ролик об условиях армейского контракта для 18-24-летней молодежи является "прямым обманом и маразмом", заявил депутат Верховной рады Юрий Камельчук.

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