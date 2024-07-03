«Обычно девочки едут в ОАЭ, а тут ОАЭ едет к нам», – как организуют эскорт для гостей «Иннопрома»

Екатеринбург готовится к «Иннопрому». Промышленная выставка ежегодно привлекает сотни деловых туристов, которым готовят развлекательную программу не только рестораторы и представители туристической отрасли.
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