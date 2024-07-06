Отказавшись от проведения совместных учений с Грузией, Пентагон анонсировал военные маневры с ВС Армении США проведут совместные военные учения с ВС Армении Eagle Partner.
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Отказавшись от проведения совместных учений с Грузией, Пентагон анонсировал военные маневры с ВС Армении США проведут совместные военные учения с ВС Армении Eagle Partner.
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