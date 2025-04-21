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Победы «Ливерпуля» и «Реала», Пиастри выиграл в Джидде и лидирует в «Ф-1», поражения «МЮ», «Интера» и «Милана», «Трактор» в полуфинале Кубка Гагарина, Бардаков в «Колорадо» и другие новости

Победы «Ливерпуля» и «Реала», Пиастри выиграл в Джидде и лидирует в «Ф-1», поражения «МЮ», «Интера» и «Милана», «Трактор» в полуфинале Кубка Гагарина, Бардаков в «Колорадо» и другие новости

1. В Мир РПЛ гол Лусиано Гонду принес «Зениту» победу над «Химками» (1:0), ЦСКА сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1), «Динамо» победило «Рубин» (3:1) с дублем Гладышева, а «Ростов» обыграл «Факел» (2:0).

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Комментарии
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сергей озеров
Александр Мостовой качественно зарядил по чемпионствам зенита,смог ли бы он-&quot;А кто бы не смог?&quot; Редко,но метко,порадовал.
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11 час.
КУАТ
Если Анчелотти снимут. Сам он не собирался уходить.
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10 час.
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