Аналитики назвали регионы России с самыми большими зарплатами

На Чукотке выплачивают самые высокие зарплаты в России Самая высокая средняя зарплата в России зафиксирована на Чукотке (124,3 тысячи рублей), на втором месте Ямало-Ненецкий автономный округ (109,6 тысячи), на третьем — Москва (104,4 тысячи).