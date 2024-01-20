«Хаббл» запечатлел процесс столкновения двух галактик

Нашей Галактике предстоит пройти тот же путь. На новом зрелищном снимке телескопа «Хаббл» изображен объект Arp 122, который состоит из двух галактик – NGC 6040, искривленной спиральной галактики под наклоном, и LEDA 59642, круглой спиральной галактики.