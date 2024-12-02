Расписание второго этапа Кубка IBU в Гейло

Кубок IBU по биатлону-2024/25 2-й этап Гейло, Норвегия Расписание гонок 4 декабря, среда Индивидуальная гонка, женщины 12:00 Индивидуальная гонка, мужчины 15:50 6 декабря, пятница Спринт, женщины 12:20 Спринт, мужчины 16:00 7 декабря, суббота Гонка преследования, женщины 13:00 Гонка преследования, мужчины 15:45 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.
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