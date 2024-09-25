Обучение в нижегородском IT-кампусе будет стоить до 400 тысяч рублей

Озвучена стоимость обучения в ИТ-кампусе, который возводят в Нижнем Новгороде.Обучение в нижегородском IT-кампусе "Неймарк" будет выше, что в местных вузах, пишет "Ъ" со ссылкой на руководителя дирекции по взаимодействию с образовательными организациями АНО "Неймарк" Дмитрия Колесникова.