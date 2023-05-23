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WSJ: ныне покойный миллионер-педофил Джеффри Эпштейн шантажировал Билла Гейтса из-за романа с русской девушкой

WSJ: ныне покойный миллионер-педофил Джеффри Эпштейн шантажировал Билла Гейтса из-за романа с русской девушкой

Тихий на вид Билл Гейтс снова был уличен в романе на стороне. Всего два года назад он развелся со своей супругой Мелиндой, с которой они были в браке на протяжении 27 лет.

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