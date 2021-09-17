Как приготовить варенье из кизила и яблок в домашних условиях: рецепт с фото. Варенье из кизила и яблок Legion-MediaРецепт: состав Кизил 1,3кг Яблоко 500г Сахар 1,4кг Статьи по теме: Рецепты от Розы Сябитовой: фаршированные баклажаны, тыквенная запеканка и рыбный суп с булгуром Рецепты от Аи: блины с индейкой, тыквенный штрудель и салат с шампиньонами Рецепты от Ирины Медведевой: тыквенные булочки, картофельный суп с кальмарами и варенье из винограда Рецепты от Елены Бирюковой: фруктовый салат, хачапури, суп с бараниной и канапе с селедкой .