В Европе запустили лунный симулятор LUNA. Это часть миссии по возвращению людей на Луну

Европа запустила новую миссию по возвращению людей на Луну, открыв в Германии лунный симулятор LUNA. Французский астронавт Тома Песке (Thomas Pesquet) посетил аэрокосмический центр DLR в Кёльне, чтобы протестировать установку, построенную по образцу поверхности Луны.
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