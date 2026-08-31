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ChatGPT в ЕС приравняли к крупнейшим онлайн-платформам

Еврокомиссия отнесла ChatGPT, Reddit и игровую платформу Roblox к категории «очень крупных онлайн-платформ» в соответствии с Законом о цифровых услугах (DSA), пишет Financial Times.

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