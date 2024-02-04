Маск: Байдену в США нужны мигранты для победы на выборах

По мнению американского бизнесмена Илона Маска, главе Соединенных Штатов Джо Байдену необходимы нелегальные мигранты, так как именно они могут обеспечить кандидата на пост президента в США голосами на грядущих выборах.
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