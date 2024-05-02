Mash: в Одессе после удара по складам с техникой ВСУ разгорелся сильный пожар

В Одессе прогремели сильные взрывы после попадания ракет в склады «Новой Почты».Telegram-канал Mash сообщил, что ВСУ использовали компанию для своей военной логистики, а также хранения техники с боеприпасами.
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