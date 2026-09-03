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Путин поручил создать финансовый центр на Восточной бирже

Путин поручил создать финансовый центр на Восточной бирже

Путин поручил правительству и ЦБ создать на основе Восточной биржи современный финансовый центр для привлечения иностранных инвесторов в дальневосточные и арктические проекты.

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