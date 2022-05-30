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Эдгард Запашный в ужасе от того, что песни Андрея Макаревича крутят на радио

Дрессировщик Эдгард Запашный в шоке, что у Макаревича запланированы концерты в России. Музыкант Андрей Макаревич осудил кампанию России по защите Донбасса, а также не раз успел оскорбить россиян, когда, например, защищал звезд, покинувших страну.

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