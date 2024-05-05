8 фильмов, которые Голливуду пришлось переделать для иностранцев

Иногда стоит чем-то пожертвовать и в отдельно взятой стране показать альтернативный вариант фильма. История игрушек — 2В один из моментов мультфильма Базз Светик толкает пламенную речь перед игрушками, прежде чем они отправятся в город.
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