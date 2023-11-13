"Байден заставил Си Цзиньпина приползти на коленях": Вашингтон начал грязную игру. России грозит серьезная опасность

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лина любимцева

Интересно, А КАК сам Китай относится к тому, чтобы замириться с США? Посмотрим с 15 по 18 ноября, что будет происходить? По поводу того, что США будут настаивать на своем контроле за китайским ЯО, я сомневаюсь, что Китай это позволит.