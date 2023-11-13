Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

85 774 подписчика

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Свежие комментарии

  • Александр Гребнев
    Браво уважение кто это сделал снял запреты а кто это продвигал гнать в шею это происки запада и на руку нашим врагам ...МВД накрыло лобби...
  • Андрей
    всё верно! Спихиваем всё на власть, а сами то что?Нам нужна не влас...
  • Владимир Скорняков
    А лоббистам сроки давать..МВД накрыло лобби...

"Байден заставил Си Цзиньпина приползти на коленях": Вашингтон начал грязную игру. России грозит серьезная опасность

"Байден заставил Си Цзиньпина приползти на коленях": Вашингтон начал грязную игру. России грозит серьезная опасность

Интересная жизнь с Vera Star Вашингтон анонсировал встречу президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество) в Сан-Франциско.

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Комментарии
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alik3456 Джексон
А конкретно? Олигафрены?
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15 час.
лл
лина любимцева
Интересно, А КАК сам Китай относится к тому, чтобы  замириться с США? Посмотрим с 15 по 18 ноября, что будет происходить? По поводу  того, что США будут настаивать на своем контроле за китайским ЯО, я сомневаюсь, что Китай это позволит.
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14 час.
ольга
Когда?
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13 час.

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