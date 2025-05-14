Новую площадку для анапского песка с мазутом откроют под Новороссийском

Организовано обследование территории – это лицензированный полигон. - При положительном решении на этот лицензированный полигон, как и на другие сертифицированные предприятия Краснодарского края, будут вывозить часть загрязненного песка для его утилизации и обезвреживания, - говорится в сообщении.