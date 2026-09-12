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Журнал «Профиль»

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США не смогут вынудить Иран к капитуляции угрозами – Пезешкиан

Президент Ирана заявил, что поскольку США не могут заставить иранский народ сдаться путём запугивания, они пытаются добиться сдачи, лишая людей средств к существованию и важнейших ресурсов.

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