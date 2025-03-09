Маккиннон повторил достижение Овечкина и Макдэвида. Кучеров тоже близок к этому результату

29-летний канадский форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, оформивший дубль в игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс» (7:4), набрал 100 очков в третьем сезоне подряд.
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