Украина должна стать ключевым участником при подготовке европейских армий к большой войне с Россией. Об этом на конференции в Киеве заявил признанный в РФ террористом глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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