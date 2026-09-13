Украина должна стать ключевым участником при подготовке европейских армий к большой войне с Россией. Об этом на конференции в Киеве заявил признанный в РФ террористом глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».