Политнавигатор Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сожалеет о разрыве России с Западом, но считает, что он был неизбежным.
Песков сожалеет о разрыве России с Западом
Комментарии
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TA
Tchernichova Aneta
Всегда когда прочитаю это имя задаю себе вопрос : Почему Путин терпить этого не знаю как его назвать но не точно порядочном человеком вокруг себя? Этот предасть в первый удобный момент!Лично сне очень неприятен!
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13 час.
В
Валерий
Информация к размышлению: он же, "через постель подымался по карьерной лестнеце. Первый раз женился на внучке Ворошилова, второй раз на дочке российского посла в Турции. А следующий брак.
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12 час.
Наталья Романенко
чужой
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12 час.
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