Песков сожалеет о разрыве России с Западом

TA

Tchernichova Aneta

Всегда когда прочитаю это имя задаю себе вопрос : Почему Путин терпить этого не знаю как его назвать но не точно порядочном человеком вокруг себя? Этот предасть в первый удобный момент!Лично сне очень неприятен!