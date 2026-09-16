⚡️Президент России Владимир Путин сегодня в 18:00 по Москве обратится к гражданам по поводу предстоящих выборов в Госдуму Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.
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