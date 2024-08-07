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ВСУ закрепились в Курской области? Что известно о боях в приграничье на утро 7 августа

ВСУ закрепились в Курской области? Что известно о боях в приграничье на утро 7 августа

На границе Курской области и Украины сохраняется напряженная ситуация, сообщили власти региона. По данным провоенных телеграм-каналов, украинские военные после попытки прорыва границы закрепились в приграничной зоне.

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