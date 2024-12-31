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Солнце в «боевом режиме»: какие угрозы ждут Землю в 2025 году?

Солнце в «боевом режиме»: какие угрозы ждут Землю в 2025 году?

Солнце в «боевом режиме»: какие угрозы ждут Землю в 2025 году? Ирина ВальковаКаждые 11 лет Солнце достигает пика своей активности, что сопровождается вспышками, выбросами плазмы и мощными магнитными бурями.

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