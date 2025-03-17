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Корабль SpaceX с россиянином пристыковался к МКС

Корабль SpaceX с россиянином пристыковался к МКС

Космический корабль Crew Dragon успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС). Этот корабль доставил на станцию новую команду из четырёх человек, среди которых космонавт российской госкорпорации «Роскосмос» Кирилл Песков.

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