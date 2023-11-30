В МИД выразили благодарность ХАМАС за освобождение россиян

В Министерстве иностранных дел России выразили признательность руководству движения ХАМАС за освобождение двух российских граждан, следует из заявления МИД, опубликованного на официальном сайте ведомства.
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