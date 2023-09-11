Обнаглевшие ждуны Крыма: Сними Z-кепку, а то спалю

Борис Леонтьев

Вопрос в том, сколько ждунов у власти в Крыму в его местных администрациях, судах, полиции и спецслужбах. Ведь без наличия подобных ждунов не стали бы возможны все перечисленные случаи.По каждому случаю должны приниматься самые жестокие меры. Крым — это прифронтовая территория. Время там военное. Соответственно и средства должны применяться соответствующие прифронтовой полосе в военное время.Хотя ждуны там (как впрочем и везде) переведутся только тогда, когда каждый крымчанин и каждый россиянин для себя поймёт, что наплевательское, панибратское и всепрощенческое настроение к тем кто живет рядом с тобой, не приведёт ни к чему хорошему. Сегодня ты простил соседу его проукраинские взгляды, промолчал потому, что с детство жили рядом, простил ему его издевательства над ветеранами СВО и угрозы россиянину, который приехал отдыхать в Крым, а завтра в угоду украинским фашистам сожгет твой дом и зарежет твоих детей. И это НЕ призыв "стучать" всем на всех. Просто речь о том, что даже на бытовом уровне надо вовремя давать отпор всему антироссийскому. Даже в семье и среди тех с кем давно общаешься и живёшь рядом.