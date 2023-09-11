Против исламского радикала все же возбудили уголовное дело Илья Сергеев Фото: Владимир Баранов/ТАСС «Увижу тебя еще раз вот в этой… (Z-кепке — ред.
Обнаглевшие ждуны Крыма: Сними Z-кепку, а то спалю
Комментарии
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Владимир Михальков
Татар в Крыму всего 12-13% от всего населения+ в Турции 150 000 так что размажем ежели что! Сталин решил эту проблему моментально сами попрыгали в вагоны и уехали в края далёкие!
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35 мин.
Владимир Михальков
И мусульманская и православная религия не приемлет аборты беда в том что мусульмане этого придерживаются а православные нет!
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20 мин.
Борис Леонтьев
Вопрос в том, сколько ждунов у власти в Крыму в его местных администрациях, судах, полиции и спецслужбах. Ведь без наличия подобных ждунов не стали бы возможны все перечисленные случаи.По каждому случаю должны приниматься самые жестокие меры. Крым — это прифронтовая территория. Время там военное. Соответственно и средства должны применяться соответствующие прифронтовой полосе в военное время.Хотя ждуны там (как впрочем и везде) переведутся только тогда, когда каждый крымчанин и каждый россиянин для себя поймёт, что наплевательское, панибратское и всепрощенческое настроение к тем кто живет рядом с тобой, не приведёт ни к чему хорошему. Сегодня ты простил соседу его проукраинские взгляды, промолчал потому, что с детство жили рядом, простил ему его издевательства над ветеранами СВО и угрозы россиянину, который приехал отдыхать в Крым, а завтра в угоду украинским фашистам сожгет твой дом и зарежет твоих детей. И это НЕ призыв "стучать" всем на всех. Просто речь о том, что даже на бытовом уровне надо вовремя давать отпор всему антироссийскому. Даже в семье и среди тех с кем давно общаешься и живёшь рядом.
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4 мин.
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