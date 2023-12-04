Минобороны показало видео штурма Артемовского в ДНР

На донецком направлении подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава группировки войск «Южная» при поддержке авиации и огня артиллерии освободили населенный пункт Артемовское (Хромово) Донецкой Народной Республики (ДНР).
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