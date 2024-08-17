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Алаудинов: больше всего пленных берут у Мартыновки в Курской области

Алаудинов: больше всего пленных берут у Мартыновки в Курской области

Больше всего пленных в Курской области ВС РФ заполучает около населённого пункта Мартыновка, рассказал в беседе с изданием «РИАН» замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

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