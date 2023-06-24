Битва за Купянск: Русские войска вплотную подошли к городу, Зеленский назначил «нову фортецю»

Наши бойцы взяли Синьковку и штурмуют Петропавловку, а укро-вояки минируют все подряд Жовто-блакитные правдорубы со ссылкой на своих информаторов из укро-Генштаба пишут о резком ухудшении расклада сил на Северном — Лимано-Купянском участке фронта.