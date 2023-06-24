Время узнать правду!

7 381 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • YYYYYYY XXXXXXX
    Кто всё же является режиссёром???Крым атакован рак...
  • Василий
    Первая версия -" расположим танки в тылу на случай прорыва" - какой юморист её придумал? Неужели по танку на каждый к...Русский «Прорыв» ...
  • Александр Пятнистый
    Обоих судить. Так вернее будетПригожин против Ш...

Битва за Купянск: Русские войска вплотную подошли к городу, Зеленский назначил «нову фортецю»

Битва за Купянск: Русские войска вплотную подошли к городу, Зеленский назначил «нову фортецю»

Наши бойцы взяли Синьковку и штурмуют Петропавловку, а укро-вояки минируют все подряд Жовто-блакитные правдорубы со ссылкой на своих информаторов из укро-Генштаба пишут о резком ухудшении расклада сил на Северном — Лимано-Купянском участке фронта.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх