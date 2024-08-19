Сотрудники УЭБиПК московского Главка и журналисты газеты «Петровка, 38» совместно с поисковиками разыскали родственников героя-танкиста, погибшего в 1942 году

«В октябре 2013 года поисковым отрядом «Память» на территории Ржевского района Тверской области, где в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои, были найдены части танка Т-34 с останками экипажа.
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