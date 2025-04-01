Глава МИД КНР высоко оценил вклад Китая и России в победу в мировой антифашистской войне

Китайский и российский народы внесли значительный исторический вклад в победу в мировой антифашистской войне, сказал член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел Китая Ван И во вторник в интервью РИА Новости в Москве, сообщает romanian.
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