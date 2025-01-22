Президент Финляндии Стубб заверил Зеленского в продолжении поддержки Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский провел встречу с президентом Финляндии Александром Стуббом на полях Всемирного экономического форума в Давосе, в ходе которой последний заверил Киев в продолжении поддержки.
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