В Смоленске в понедельник будет работать фонтан

Такой подарок ко Дню знаний смоленским школьникам сделал глава города Александр Новиков Фонтан заработает в саду Блонье в Смоленске в день проведения школьных линеек ко Дню знаний - в понедельник, 2 сентября.
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