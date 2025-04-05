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Добрый Мир

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Россия добилась успеха в сложнейших переговорах с США: Вот зачем Кирилл Дмитриев летал в Вашингтон

Россия добилась успеха в сложнейших переговорах с США: Вот зачем Кирилл Дмитриев летал в Вашингтон

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев завершил свои двухдневные переговоры в США.

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