Россия добилась успеха в сложнейших переговорах с США: Вот зачем Кирилл Дмитриев летал в Вашингтон

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев завершил свои двухдневные переговоры в США.
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