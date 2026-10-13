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Закон и Порядок

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Суд в Химках вынес приговор по делу о хищениях у военных в Шереметьево: сроки от 8 до 17 лет

Суд в Химках вынес приговор по делу о хищениях у военных в Шереметьево: сроки от 8 до 17 лет

Химкинский городской суд Московской области огласил приговор фигурантам громкого дела о преступном сообществе, промышлявшем хищениями денег у граждан, в том числе участников СВО, на территории международного аэропорта Шереметьево.

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Профиль пользователя Владимир Никитин
Владимир Никитин

Не надо скромничать в наказаниях за такие преступления! И обратите внимание на состав групп - практически все нерусские! И кто-то из депутатиков за мигрантов радеет!? Обращаюсь к спецслужбам - организуйте особо крупное хищение личных средств у таких радетелей! Да так, чтобы ни копейки не осталось! Они, пока на своей шкуре, а вернее, на кармане, не почувствуют, так радеть и будут!

Профиль пользователя Евгений Маринов
Евгений Маринов

Необходимо изменять законодательство о необходимой самообороне. Сегодня мало кто решается помочь человеку, даже видя чьи то явно преступные намерения - полиции проще обвинить заступившегося, чем связываться с преступными кланами диаспор. Все это знают, много об этом говорят, но воз и ныне там.... Эти грабители в Шереметьево, что - один день этим занимались, или один месяц? Или этого ни кто не видел? Просто связываться ни кто не хотел - себе дороже... И еще: почему то у нас за преступление против работника полиции идет наказание значительно строже, чем за преступление против простого смертного. Хорошо, пусть так. Но тогда и преступление работников полиции должны наказываться кратно строже, чем такие же преступления простых смертных. Работник полиции стоит на страже закона, он обязан защищать закон. А если он нарушает этот закон - это двойное преступление! Я так думаю...