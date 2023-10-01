Уголовное дело возбудят после возгорания автобуса с детьми-инвалидами в Петербурге

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту возгорания автобуса, перевозившего детей-инвалидов в Петербурге.
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