Почему слабоумие никогда не приходит внезапно

Сирена Зиннатуллина через ВидеоMailRu

Может я не права, но заметила, что слабоумием в старости, чаще страдают люди, которые занимались всю жизнь умственной деятельностью, чем люди, профессии которых были связаны с физическим трудом. Сколько знакомых учителей закончили жизнь с такими диагнозами. Страшно! не хочу, чтобы меня запомнили старой маразматичкой!!!!