Академик Бехтерев, тот самый, что посвятил жизнь изучению мозга, как-то заметил, что великое счастье умереть, не растеряв на дорогах жизни разум, будет дано лишь 20% людей.
Почему слабоумие никогда не приходит внезапно
Комментарии
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Сирена Зиннатуллина через ВидеоMailRu
Может я не права, но заметила, что слабоумием в старости, чаще страдают люди, которые занимались всю жизнь умственной деятельностью, чем люди, профессии которых были связаны с физическим трудом. Сколько знакомых учителей закончили жизнь с такими диагнозами. Страшно! не хочу, чтобы меня запомнили старой маразматичкой!!!!
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5 час.
Майя Maja
Страшно и то, что они про себя этого совершенно не замечают.
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1 час.
Элина Морозова
На то оно и слабоумие.
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59 мин.
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